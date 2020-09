Raymi Sambo veroordeeld tot 100 uur taakstraf

Raymi Sambo (49), bekend van onder meer All-Stars en Spangas, moest voor de rechter verschijnen voor een zware mishandeling van een vrouw, negen maanden geleden. Het slachtoffer liep daarbij een hersenschudding en een gebroken neus op.

De rechter hield bij de strafmaat rekening met het feit dat de vuistslag in het gezicht wel kon worden vastgesteld, maar de beweerde kopstoot niet. De rechter liet ook meewegen dat de gebroken neus van het slachtoffer relatief snel herstelde en er hiervoor geen ingewikkelde operaties nodig waren. Het kan daarom, juridisch gezien, niet worden gekwalificeerd als zwaar lichamelijk letsel. Wel spreekt de rechter van een ernstige mishandeling.

Volgens de rechter is er voor beide partijen veel media-aandacht geweest, waarmee van strafvermindering daarom geen sprake is.

Gevolgens

Het slachtoffer zegt nog steeds gevolgen van het incident te ervaren, zowel fysiek als mentaal. Zo wordt ze snel misselijk, moest ze haar werk tijdelijk neerleggen en zijn zij en haar kinderen erg angstig. Om die reden eiste haar advocaat 8.310 euro schadevergoeding: 5.310 euro voor het mislopen van inkomsten en 3.000 euro voor immateriële schade. Ook Sambo noemt de gebeurtenis traumatisch. Hij ervoer achteraf straatangst en zocht onder andere daarvoor professionele hulp. Ook werden bijna al zijn werkklussen afgezegd.

’2020 leuk beginnen’

Het slachtoffer liet destijds aan De Telegraaf weten dat het in eerste instantie een ’gewone, gezellige oudejaarsnacht’ was. Ze zat buiten te praten met een vriend die met Sambo was meegekomen. „Die werd op een gegeven moment aangesproken door Raymi Sambo, die naar huis wilde. Wij drongen erop aan dat hij nog even bleef, het was immers gezellig. Er was even een discussie en toen liep ik naar hem toe. Ik zei alleen: ’Laten we 2020 leuk beginnen’. En toen kreeg ik die klap.” De All Stars-acteur liet kort daarop weten spijt te hebben van zijn actie. Volgens hem waren ze allebei dronken.