Märtha Louise ontvangt meer dan 3000 steunbetuigingen

„De hele stad is bedroefd over jouw dood”, schreef burgemeester Hanne Tollerud in het condoleanceregister dat Moss vrijdag opende in het gemeentehuis.

De Noorse omroep NRK meldde vrijdagavond dat kunstzaken die nog schilderijen van Ari Behn hadden hangen die de afgelopen dagen allemaal hebben verkocht. Behn, die zijn loopbaan begon als schrijver, ontwikkelde zijn talenten ook als toneelschrijver en schilder en was met dat laatste vooral de laatste jaren zeer actief. De illustraties voor zijn laatste boek, Inferno, waren ook van zijn hand en op Instagram is een royale selectie van zijn werk te zijn. Behn werd regelmatig gevraagd zijn kunst tentoon te stellen.

De Noorse koninklijke familie heeft na woensdag, toen het overlijden van Märtha Louises gewezen echtgenoot bekend werd, geen mededelingen meer gedaan. Op de Instagram-pagina van de prinses staan inmiddels meer dan 3000 steunbetuigingen en condoleances. Ook is haar aantal volgers in enkele dagen tijd met meer dan 8000 toegenomen.

