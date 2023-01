Talkshow Jennifer Hudson krijgt tweede seizoen

Hudson noemt haar programma een van de hoogtepunten uit haar carrière en is dan ook dolblij dat ze nog een reeks mag maken. „Ik kan niet wachten jullie te laten zien wat we allemaal in petto hebben voor het tweede seizoen.”

Het eerste seizoen van het praatprogramma ging afgelopen september van start. In de show ontvangt Hudson bekende gasten, praat ze over actuele onderwerpen en zijn er muzikale optredens. Wanneer de tweede reeks begint, is nog niet bekendgemaakt.