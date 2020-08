’Woning Nikkie de Jager overvallen’

De manager van Nikkie bevestigt tegenover RTL Boulevard dat het om de woning van Nikkie gaat. Of Nikkie en haar verloofde Dylan aanwezig waren tijdens de overval is niet bekend.

Uit tweets van de politie valt op te maken dat er wel mensen in het huis aanwezig waren. „Zojuist melding van een overval op een woning aan de Pnemstraat in #Uden. De daders bedreigden de bewoners met mogelijk een vuurwapen en maakten hen een onbekende buit afhandig. Er is sprake van minimaal 3 daders die in een beige personenauto gevlucht zijn richting de A50.’ Eén van de bewoners liep verwondingen op.”