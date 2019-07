BZV-boer Olke in het huwelijksbootje gestapt

De bruiloft is gevierd met een klein aantal mensen, zo valt te lezen op de website van Boer zoekt Vrouw. „Ons huwelijk vond plaats in de kerk waar Olke graag komt. De pastoor heeft ons getrouwd. Het was een hele mooie ceremonie waarin de pastoor in prachtige woorden uitlegde hoe speciaal het huwelijk is”, vertelt Hilda.

„Het mooiste moment was toen wij elkaar het jawoord gaven. Vanaf dat moment ga je als getrouwd echtpaar door het leven, wat heel mooi en bijzonder is”, aldus het pasgetrouwde stel.

Olke en Hilda willen graag op huwelijkreis, maar dat moet nog even wachten vanwege de werkzaamheden van de Texaanse boer. „Wij hopen in het najaar een klein huwelijksreisje te kunnen maken. Misschien een paar dagen naar de kust van Texas, dat zou heel fijn zijn.”

Olke leerde Hilda kennen nadat zijn vorige vriendin Karen begin 2018 overleed aan de gevolgen van kanker. Hilda steunde hem en daarna bloeide er iets meer op. Afgelopen september vroeg Olke haar ten huwelijk tijdens een romantisch diner bij het kampvuur.