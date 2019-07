Kaley Cuoco blij dat ze eindelijk mag schelden

„Ik vind het f*cking geweldig”, zei Kaley volgens People. „Het was zo leuk, want net als Lake (Bell, die de stem van Harley’s vriendin Poison Ivy inspreekt, red.) ben ik ook best wel grofgebekt. Het was geweldig om gewoon lekker te krijsen, te vloeken en te tieren en de ’badass’ te spelen die Harley Quinn is.”

Kaley grapte dat ze haar werk per ongeluk soms ook weleens mee naar huis neemt. „Dan denk ik oh mijn god, doe even rustig. Je bent niet Harley Quinn als je buiten de deur koffie gaat halen. Rustig aan.”

Het is nog niet bekend wanneer de animatieserie van Harley Quinn uitkomt.