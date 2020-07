Charlie Sheen viert jaar zonder sigaretten

„Lieve longen, het is vandaag een jaar geleden dat ik stopte met roken. Hashtag graag gedaan!”, aldus Charlie. Hij vervolgde: „Als ik terug in de tijd kon gaan dan was ik nooit begonnen. Als je twijfelt over stoppen, geloof me: hoe eerder hoe beter.”

Afgelopen december vierde Sheen dat hij twee jaar geen alcohol had aangeraakt. In een interview met Jay Leno vertelde hij vorig jaar dat hij anderhalf jaar eerder van de ene op de andere dag besloot dat hij zijn leven anders wilde aanpakken. „Ik wist dat ik iets moest veranderen en ik heb sinds die dag geen drank aangeraakt. Mijn focus ligt nu op mijn gezondheid en mijn familie”, aldus de acteur, die in 2015 bekendmaakte dat hij seropositief is.