William en Catherine delen foto van eerste schooldag Louis

„Eerder deze week genomen door de hertogin vlak voordat hij richting zijn eerste schooldag vertrok”, schrijft het koppel onder de foto van Louis op een rood fietsje. „Daarom delen we graag deze nieuwe foto.”

Louis werd op 23 april 2018 geboren. Hij is het jongste kind van William en Catherine en het jongere broertje van zijn broer George en zus Charlotte. Hij is de vijfde in lijn voor de Britse troonopvolging.