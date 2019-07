Elisabeth bij opnames tv-toespraak van vader

Filip houdt jaarlijks een toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag van België. Die toespraak wordt vooraf opgenomen op het koninklijk paleis in Brussel. De koning kreeg tijdens de voorbereidingen bezoek van zijn dochter, die hem in de toekomst zal opvolgen. In haar bijzijn oefende Filip zijn tekst de eerste keer voor de autocue, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Het is Elisabeths derde bijzondere mediamoment van het jaar, na het verrassingsbezoek aan de brandweer met haar vader en de verrassingsdeelname aan de Unicef-missie naar Kenia met haar moeder.