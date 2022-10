Gewetenloos profiteren van vluchtelingen in ’Tori et Lokita’

Wat: drama

Regie: Jean-Pierre en Luc Dardenne

Met: Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

Tori uit Benin (Pablo Schils) is nog een kind, Lokita (Joely Mbundu) uit Kameroen is een tiener. Ze zijn hun land om verschillende redenen ontvlucht en hebben in een keiharde wereld steun gevonden bij elkaar. Niet alleen hun leeftijd maakt hen kwetsbaar, ook de situatie waarin zij zitten. Daarvan wordt door hun omgeving gewetenloos geprofiteerd, wat deze film ook tot een aanklacht maakt.

Vooral Lokita zit in de hoek waar de klappen vallen. Terwijl ze verwikkeld is in de bureaucratische nachtmerrie van een asielprocedure, staat zij aan alle kanten onder druk. Het meisje heeft dringend geld en papieren nodig en zo belandt ze als ’oppas’ in een afgelegen wietkwekerij, zonder telefoon en overgeleverd aan haar criminele opdrachtgevers. Tori, die als een broertje voor haar is, zet intussen alles op alles om haar te vinden.

De donkere wolken in de films van de gebroeders Dardenne (Rosetta, l’Enfant) hebben slechts hoogst zelden een zilveren randje en ook in het soms wat slordig geschreven Tori et Lokita ontbreekt dat. Of het moet gaan om de ontroerende band tussen de hoofdpersonen: mensenkinderen die bij elkaar wél de waardigheid vinden die rest van de wereld hen in dit somber stemmende drama lijkt te ontzeggen.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)