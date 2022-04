Staatssecretaris Gunay Uslu: ’Uitzendingen VI kwetsend en vernederend’

Derksen stelde dinsdagavond in Vandaag Inside van SBS6 dat hij vroeger met twee vrouwen op stap gingen waarvan er één bewusteloos raakte van de drank. „Er stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan.” Om dit verhaal werd door tafelgenoten uitbundig gelachen, maar op sociale media leidde de uitzending tot flinke ophef. In de uitzending van woensdagavond paste Johan Derksen zijn verhaal aan, door te stellen dat hij de vrouw niet met de kaars had gepenetreerd, maar de kaars tussen haar benen had gezet.

Uslu heeft over beide uitzendingen geen goed woord over, laat ze via een woordvoerder weten. Uslu is, mede naar aanleiding van de uitzending van dinsdag, in nauw overleg met regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer. De staatssecretaris overlegt daarnaast regelmatig met Talpa, zo laat haar woordvoerder weten. Talpa is de eigenaar van SBS6. In juni gaat Uslu opnieuw in gesprek met onder meer omroepen, producenten en gedragsdeskundigen. Dat deed ze al eerder in maart en januari, naar aanleiding van de misstanden bij The Voice of Holland.

Het onderwerp moet continu bespreekbaar blijven, benadrukt Usla via haar woordvoerder. „Een cultuuromslag is hard nodig om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en er een einde aan te maken. Niet alleen slachtoffers moeten van zich laten horen, ook omstanders moeten misstanden aan de kaak stellen of proberen te voorkomen.”