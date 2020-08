Virginia Guiffre: ’Niet Clooney’s fout dat Ghislaine Maxwell op hem viel’

Op Twitter reageert ze op een tweet waarin het hierover gaat. „Hij was single en Maxwell viel op grote namen - niet zijn fout.” Wel vraagt ze zich af: „Maar wat deed hij überhaupt met haar?”

Er is geen enkele aanwijziging van betrokkenheid van de wereldberoemde acteur bij de misdaden van Epstein. Het is ook onduidelijk of het door Guiffre beschreven incident wel echt is gebeurd.

De claim van Maxwell dat zij orale seks had met Clooney dook recent opnieuw op sinds documenten uit de rechtszaak van Virginia Guiffre tegen haar uit 2015 openbaar werden gemaakt. In een manuscript van Guiffre schreef zij dat Maxwell opschepte dat zij Clooney tijdens een evenement oraal had bevredigd op het toilet.

George Clooney heeft tot op heden niet op deze claims gereageerd.