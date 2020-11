Alec Baldwin en Kelsey Grammer samen in nieuwe komedieserie

De serie gaat over drie mannen die in hun twintiger jaren huisgenoten waren maar uit elkaar zijn gegroeid door hun botsende ego's. Decennia later komt het drietal toch weer samen. Baldwin en Grammer spelen twee van de drie oud-huisgenoten, de derde is nog niet bekendgemaakt.

De show is bedacht door onder anderen Chris Lloyd, de mede-bedenker van Modern Family. Hij zal ook meeschrijven aan het script. De serie moet rond eind volgend jaar op de buis komen.

Voor Baldwin is het zijn eerste grote televisierol sinds 30 Rock (2006-2013). Grammer, die te zien was in de series Cheers en Frasier, had vorig jaar nog een rol in Proven Innocent. Die show werd echter al na een seizoen van de buis gehaald.