Frank en Rogier zinspelen op verzoening

Over een huwelijk kan het moeilijk gaan: ringen zijn nergens te bekennen en de twee zijn immers al getrouwd. Een scheiding lag juist lange tijd op de loer. Toen Privé in augustus de relatieproblemen tussen de heren - die bekend werden met hun SBS-programma Paleis voor een Prikkie - bekendmaakte, liepen de gemoederen al gauw hoog op. Rogier deelde hun bankafschriften met Privé en Frank erkende dat hij blind zou zijn geweest van liefde en lange tijd niet inzag hoe Rogier hem eigenlijk behandelde. Hij zat eind november zelfs al bij zijn advocaat om een scheidingsprocedure in gang te zetten.

Of het nu de naderende kerst is die de beide heren in een vredige stemming brengt of anderszins... de kansen lijken gekeerd. Na hun geheimzinnige bericht is het koppel echter niet bereikbaar voor commentaar om dit toe te lichten.