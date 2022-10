Chantal Janzen binnenkort even minder op televisie te zien

Video

Ex-vrouw nieuwe liefde Leontine laat van zich horen: 'Pijnlijk'

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week: De Bevers slaan een nieuwe weg in, Miljuschka Witzenhausen vertelt openhartig over de band met haar moeder Astrid én alles over een opvallend bericht op sociale media v...