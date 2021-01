Hans Klok staande gehouden voor ’overtreden’ avondklok

Klok presenteerde zaterdagavond eenmalig een radioprogramma voor 100% NL. Daarom was hij in het bezit van een werkgeversverklaring, die in dit geval aantoonde dat hij om een legitieme reden onderweg was.

100% NL benaderde Hans Klok omdat hij deze week een internethit was geworden. De wereldberoemde goochelaar werd namelijk omgedoopt tot Hans Avondklok, wat op sociale media tot veel hilariteit zorgde. De radiozender besloot Klok daarom één keer een show te laten presenteren.

Sinds zaterdagavond mogen mensen niet meer de straat op tussen 21.00 uur en 04.30 uur, tenzij daarvoor een geldige reden is. De regeling, die er is om het coronavirus tegen te gaan, geldt tot woensdag 10 februari 04.30 uur.