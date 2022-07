Prikkelende papierkunst in Museum Rijswijk

Premium Cultuur

Op zoek naar de kracht van haar: nuttig en soms zelfs ’vies’

Vulcano zong het in de jaren tachtig al: ’Als je haar maar goed zit (dan moet je niet meer zeuren, en heb je zo weer een baan)’. Een goede kop met haar kan inderdaad zelfvertrouwen geven. Het is ons visitekaartje. Veel culturen dichten spirituele krachten aan ons haar toe of zetten het soms in als ...