Sven Ratzke eert David Bowie: ik draag hem altijd bij me

In de show komen nummers en verhalen van en over Bowie, maar ook ervaringen van Ratzke voorbij. Met de voorstelling stond hij al onder andere in New York en Berlijn, maar voordat hij in Nederland goed en wel het podium kon beklimmen, was daar de lockdown. „Het afgelopen jaar was voor mij niet alleen ellende, want het brengt ook mooie dingen met zich mee”, vertelt hij. „In de huidige show zit veel over verlies, ook dat van David Bowie zelf. Dat lijkt mensen nu extra te raken.”

Dat verlies herinnert Ratzke zich nog als de dag van gisteren. „Ik was ’s ochtends vroeg wakker om mijn zoon naar school te brengen. Toen ging de telefoon en iedereen belde me. Ik had toen nog niet op internet gekeken, maar dat is achteraf gezien de langste dag van m’n leven geweest. Het was heel maf om de dag daarna weer het theater in te gaan.”

Snoepwinkel

Maar toch deed hij dat. In eerste instantie dacht hij eraan om aanpassingen te maken in de show waarmee hij toen optrad, Starman. Dat deed hij niet, op één kleine wijziging na. „Op een bepaald moment in de show kijk ik omhoog naar de sterren en zie ik al zijn nummers. Daar heb ik hem zelf aan toegevoegd, ’daar is Bowie’. Dat was een emotionele, maar belangrijke toevoeging.”

Zelf is de 44-jarige Ratzke niet zijn hele leven fan geweest van Bowie. „Ik had geen posters op m’n kamer hangen of zo, ik ben van een andere generatie. Maar toen ik voor het eerste iets hoorde, raakte ik geïnteresseerd”, vertelt hij. „Toen was ik een heel nieuwsgierig kind in een snoepwinkel. En nu ben ik de eigenaar van die winkel.”

Dat Ratzke überhaupt aan de slag mocht met de muziek van Bowie, is best bijzonder. De zanger wees dat soort aanvragen namelijk meestal af, maar toch waagde de Duits-Nederlandse entertainer een poging. Het duurde even, maar uiteindelijk kreeg hij de verlossende woorden: „jij bent helemaal gek, dus ga je gang.”