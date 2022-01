Ye: ’Niets of niemand kan mij bij mijn kinderen weghouden’

West bevindt zich momenteel in Parijs, waar hij met zijn nieuwe ’fling’ Julia Fox een aantal shows tijdens de modeweek heeft bezocht. Het interview voor Hollywood Unlocked met presentator Jason Lee zou dan ook al eerder zijn opgenomen. De 44-jarige Ye was behoorlijk openhartig en kreeg ruim de tijd om zijn verhaal te doen. Toen Lee hem zei dat er in principe geen onnodig drama tussen ouders moet zijn wat betreft hun opvoeding, antwoordde Ye: „Dat kan als je daaraan deelneemt zonder ruis op de lijn te veroorzaken. Maar zij, die familie, maken er grappen over op televisie. Maken er grappen over in de media. Kunnen gewoon nieuws over mij en eventuele nieuwe relaties verzinnen en door de media laten optekenen. Ze kunnen in feite doen wat ze willen.”

Hij vervolgt: „Maar ik zal je zeggen: kom niet aan mijn kinderen. Echt, speel geen spelletjes waar het mijn kids betreft. Het maakt me geen reet uit voor wie je werkt of wat je doet, maar blijf uit de buurt van mijn kinderen. En ik zal het hele spelletje legaal gaan spelen, volstrekt legaal. Niemand gaat mijn verhaal verdraaien, ik blijf gewoon kalm. Er is geen beveiliger die mij nog langer bij mijn kinderen gaat weghouden, dat gaat niet meer gebeuren.”

Met de laatste uitspraak doelde Ye op de vierde verjaardag van zijn dochter Chicago, waar hij naar eigen zeggen niet was uitgenodigd. Ook zou hij bij de poort van het huis van zijn ex-vrouw Kim Kardashian door beveiligers zijn tegengehouden. Uiteindelijk kreeg Ye de locatie van Travis Scott, de vriend van Kylie Jenner, en was hij alsnog aanwezig bij het kinderfeestje.