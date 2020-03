Openingsceremonie Songfestival in Cruise Terminal Rotterdam

De gaststad wil er „een spetterende opening” van maken. „Het is een prachtige plek met een uniek uitzicht en er zijn veel bijzondere verhalen aan verbonden”, zegt Jelmar van der Wel namens de Cruise Terminal Rotterdam.

De ceremonie vormt jaarlijks het officiële startpunt van het Songfestival, al zit er dan al een week van repetities op. In plaats van de traditionele rode loper heeft Rotterdam voor een gouden gekozen. Het tapijt is gemaakt van gerecycled afval. De kleur staat symbool voor de waarde van afval in een circulaire wereld.

Duurzaam

„Niet voor niets is onze ambitie om naast een fantastisch feest voor de stad de Rotterdamse editie van het songfestival een zo duurzaam mogelijke te laten zijn. De circulaire loper is daar het symbool van”, benadrukt duurzaamheidswethouder Arno Bonte. De gouden loper krijgt na afloop weer een nieuw leven. Fans kunnen een stukje in huis halen, de rest wordt opnieuw gerecycled.

Als decor voor de openingsceremonie wordt vaak gekozen voor een bekend plein of een beroemde bezienswaardigheid. In het bidbook van Rotterdam werd de Erasmusbrug zelf als een van de mogelijke locaties genoemd, net als de Coolsingel. Vorig jaar koos Tel Aviv voor een plein midden in de stad.