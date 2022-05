Baby Nick Jonas en Priyanka Chopra ’eindelijk thuis’ na ruim honderd dagen op ic

De actrice blikt bij de foto van zichzelf, haar man en hun dochtertje terug op de afgelopen maanden die ze omschrijft als „een rollercoaster”. „Na meer dan honderd dagen op de ic voor pasgeborenen, is ons kleine meisje eindelijk thuis. We zijn dolblij dat onze kleine meid eindelijk thuis is”, aldus Priyanka op Instagram .

In haar bericht bedankt de Indiase verder iedere dokter, verpleegster en specialist die hen heeft geholpen in het ziekenhuis in Los Angeles waar Malti Marie twaalf weken te vroeg ter wereld kwam. Priyanka kijkt vol goede moed uit naar de toekomst. „Ons volgende hoofdstuk begint nu en onze baby is echt een taaie!”