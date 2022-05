Hoger beroep van Qmusic tegen Q-dance voorlopig van de baan

Sander Bijlstra, directeur van Q-dance, laat weten Qmusic twee weken extra te geven om aanpassingen te doen. Ze zijn „met Qmusic in gesprek gegaan om tot nieuwe afspraken te komen”, aldus Bijlstra. „Gezien de gesprekken op dit moment nog lopen, hebben we besloten dat Qmusic de aankomende twee weken nog geen aanpassingen hoeft te doen in haar zaterdagavondprogrammering. We verwachten binnen die termijn samen tot een oplossing te komen.”

Een woordvoerder van de radiozender bevestigt dat ze met elkaar aan het praten zijn. „Na de rechtszaak zijn we in gesprek gegaan en omdat deze gesprekken nog lopen staat Q-Dance het toe dat wij de komende twee weken nog geen aanpassingen hoeven te doen in de zaterdagavondprogrammering. We hopen binnen die termijn samen tot een oplossing te komen.”

’Te veel overeenkomsten’

Q-dance stapte naar de rechter omdat Qmusic een schikking uit 2005 zou hebben overtreden door programma’s specifiek toegewijd aan dancemuziek te programmeren. De evenementenorganisator vond Q-dance en Qmusic te veel op elkaar lijken. Uiteindelijk kwamen de twee partijen tot de afspraak dat de radiozender gewoon Qmusic mocht heten, maar alleen als het station niet actief dancemuziek zou promoten. Met een nieuwe show vol dancemuziek op zaterdag zou de zender die afspraak toch schenden. De rechter gaf Q-dance daarin gelijk en Qmusic liet weten in hoger beroep te gaan.