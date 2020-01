Ook Gal Gadot en Will Ferrell reiken Oscars uit

Ook Timothée Chalamet, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Anthony Ramos, Kelly Marie Tran en Kristen Wiig zijn onderdeel van de ceremonie in Los Angeles volgende maand. „We kijken er naar uit om deze getalenteerde artiesten te verwelkomen om ons te helpen de films van dit jaar te vieren”, aldus The Academy. „Ze brengen allemaal hun eigen unieke energie en persoonlijkheid mee voor ons wereldwijde publiek.”

Eerder maakte The Academy of Motion Picture Arts and Sciences al bekend dat de winnaars van de Oscars van vorig jaar, Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King en Rami Malek, Academy Awards zullen overhandigen aan winnaars van dit jaar.