Meghan stapt weer naar de rechter om foto's

De hertogin van Sussex heeft juridische stappen ondernomen tegen Splash News, die de foto's in januari maakte. Donderdag vertelde Meghan aan het hooggerechtshof in Londen dat haar en haar zoons privacy geschonden is.

Meghan zou de fotograaf gezien hebben en daarmee ingestemd hebben met het maken van de foto's, maar haar advocaat Jonathan Barnes ontkent dat. Volgens hem was de hertogin op privéterrein, dicht bij het huis ter waarde van 10 miljoen pond (11,2 miljoen euro), waar zij verbleef.