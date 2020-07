Katherine Schwarzenegger en Chris Pratt willen kindje ’normaal’ opvoeden

Voor Hollywoodkoppel Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger ishet leven alles behalve normaal, maar hun verwachte kindje willen ze een zo normaal mogelijke opvoeding geven Ⓒ Getty Images

Als het aan Katherine Schwazenegger (30) en haar echtgenoot Chris Pratt (41) ligt, wordt hun aanstaande kindje absoluut niet opgevoed als ’Hollywood showbizz baby’. Het stel wil alles zo normaal mogelijk doen en vooral niet meegaan in het ’groot, groter, grootst’ gebeuren in Los Angeles. Dit meldt OK! Magazine.