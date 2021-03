Festivalshow Reinier Zonneveld voelt ’als de eerste keer’

Naast Reinier staan ook Joris Voorn, Colin Benders, Nicky Elisabeth en Moody Mehran op het festival dat wordt georganiseerd door Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid.

Voordat de coronacrisis uitbrak, was optreden voor Reinier dagelijkse kost. De dj reisde zo’n vier dagen per week over de hele wereld om te draaien, drie dagen zat hij thuis. „Nu zit ik elke dag thuis om nieuwe muziek te maken. Dat was in het begin best even wennen, maar het heeft ook positieve kanten”, vertelt hij aan het ANP.. „Vaak zat ik in het vliegtuig te werken aan nieuwe muziek. Niet bepaald praktisch en er was vooral heel veel tijdsdruk. Dat kan ik nu op mijn gemakje in de studio doen.”

Afwegingen

Ter voorbereiding op zijn set heeft Reinier dus een jaar aan muziek liggen, maar hij heeft ’maar’ 75 minuten draaitijd. „Dan moet je afwegingen maken: wat ga ik draaien en wat niet?”, vertelt hij. „Maar dat is ook heel leuk. Het is een beetje zoals bij mijn eerste show. Ik deed lang alles op automatische piloot, ik wist wat het publiek lekker vond. Nu denk ik weer opnieuw na over de keuzes die ik maak.”

Het is nog even spannend hoe het publiek op de nieuwe muziek gaat reageren. Reinier heeft het immers niet kunnen testen, iets wat hij normaal gesproken wel graag doet. Het afgelopen jaar deed hij wel eens een livestream, maar dat is toch anders. „Dansmuziek moet je uit een dikke soundsystem horen en je moet het echt voelen.” Toch maakt de dj zich er geen zorgen over of het publiek het naar z’n zin gaat hebben. „Ik heb dit gemist, maar het publiek heeft dit ook gemist. We kunnen eindelijk weer veilig partyen.”