Jan-Willem Roodbeen de Mol?

Jan-Willem zei donderdag onaardige dingen over Sex and the City-actrice Sarah Jessica Parker. "Sorry dat ik het zeg, maar zij heeft echt een lompe nep kin."

In De Staat van Stasse werden de woorden 'lompe nep kin' achterstevoren afgespeeld. En dan lijkt het erop dat Jan-Willem zegt: "Ik ben de Mol." Is hij ontmaskerd?

De WIDM-kandidaat reageert in RTL Boulevard: "Ik vind dit een van de beste theorieën tot nu toe. Hier schrik ik echt van." De radiomaker kan/mag niet zeggen of hij inderdaad de grote sabotoeur is van het succesvolle Avro-programma. "Ik zou nooit met de hand op mijn hart zeggen dat ik niet de Mol ben. Daar kan ik natuurlijk geen uitspraken over doen."