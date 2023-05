Makers hitserie Lost beschuldigd van racisme en ’giftige’ werksfeer

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ABC

Schrijvers en acteurs van de tv-serie Lost (2004-2010) hebben de makers beschuldigd van racisme en een giftige werksfeer. Ze doen hun verhaal in het boek Burn it down: power, complicity, and a call for change in Hollywood dat op 6 juni verschijnt.