Realityserie over Urk krijgt tweede seizoen

In de realityserie worden opmerkelijke inwoners van het vissersdorp geportretteerd. De show moet de vooroordelen over Urk aan de kaak stellen en vertelt de verhalen daarachter.

De eerste reeks van URK! was vorig jaar te zien. Kort daarvoor kwam het voormalige eiland nog in het nieuws nadat een ruzie bij een snackbar uitmondde in een vechtpartij. Vervolgens werden rellen aangekondigd, waarna de politie dagenlang extra alert was in het vissersdorp en de toegangswegen streng controleerde.