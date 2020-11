Ex-man Naya Rivera stapt naar de rechter

Ryan, die van 2014 tot 2018 getrouwd was met Naya, wil dat Ventura County, United Water Conservation District en Parks and Recreation Management aansprakelijk worden gesteld voor de dood van de actrice. In de aanklacht staat dat haar overlijden te voorkomen was en dat de boot die Naya had gehuurd niet voldeed aan de veiligheidsnormen.

Naya overleed begin juli nadat ze verdronk in Lake Piru in Ventura County in het zuiden van Californië. Ze was die dag samen met haar vijfjarige zoon Josey gaan varen. Hij zag zijn moeder na een zwemtocht onder water verdwijnen nadat zij het jongetje met haar laatste krachten op de boot kon hijsen.

Josey werd uiteindelijk slapend op de boot gevonden door andere boottoeristen, die hierop direct de politie alarmeerden.