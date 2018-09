Zusje Karin Bloemen gestorven

Inge leed aan epilepsie en stierf dinsdag onverwachts. Ze werd 48 jaar en laat man John en zoontje Jurre van zeven achter.

Dit is de tweede zuster die Karin moet verliezen. In 1989 kwam Karins oudste zus Annelies en twee van haar kinderen om het leven bij een brand. Gerben, destijds zes, was de enige overlevende. Hij werd daarna door Karin in huis genomen.

Karins goede vriend Gerard Joling leeft vreselijk met haar mee en schrijft op twitter: "In shock! Bericht van mijn lieve vriendin Karin Bloemen die vannacht haar jongste zusje 'Inge' is verloren! Vreselijk!"