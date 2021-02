Ik vertrek: Boerenkool in Spanje bij 20 graden

Bij Carlos en Colinda overheerst het optimisme. Wat er ook gebeurt. Ⓒ foto AVROTROS

Wat een opgewekte vent is Carlos den Hollander, de huisschilder uit Breda toch. Waar anderen een probleem zien, ziet hij juist de oplossing in de eerste aflevering van de nieuwe Ik vertrek-serie. „Al is de oplossing er niet morgen, dan wel volgende week of over een maand”, bespiegelt hij de met hindernissen gepaard gaande emigratie naar Spanje. Dat optimisme kunnen we prima gebruiken in een tijd als deze.