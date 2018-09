Justin Timberlake geeft fans de middelvinger

Met de ogen van Justin is niets mis, want hij spotte de vinger in het publiek meteen. "Waarom geef je mij de vinger? Sta je speciaal in de tweede rij om mij de vinger te geven? Dat slaat toch nergens op? Je wilde dat ik het zag? Maar je staat in de tweede rij, dat hoefde je niet te doen. Ik zíe je als je in de tweede rij staat. Ok, het heeft gewerkt", zegt Justin vrolijk.

Daarna opperde Justin het idee om elkaar eens even lekker de vinger te geven, dus stak hij zijn middelvinger in de lucht en kreeg er duizenden terug. "Dit is echt het raarste moment dat ik ooit met mijn publiek heb meegemaakt!", riep de zanger verbijsterd.