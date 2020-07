Ellie Goulding heeft moeder al JAAR niet gezien

Ellie Goulding (33) vond de laatste keer dat ze over haar moeder sprak in het openbaar, die zelfs ’vrij bedreigend’ overkwam. Ze stelt dat het waarschijnlijk niet meer goed komt tussen hun twee. Om dat te kunnen handelen, heeft de zangeres therapie gezocht.

De laatste keer dat ze haar moeder Tracey heeft gezien, was een jaar geleden, sinds haar huwelijk met Caspar Jopling in New York in augustus vorig jaar. Dat jaar verliep sowieso heftig, toen ze aan het eind van 2019 bij een ernstig auto-ongeluk betrokken raakte. Haar moeder raakte begin dit jaar nog betrokken bij een ruzie op Twitter, waarbij ze voor racist werd uitgemaakt.

Goulding wil graag open zijn over haar problemen, maar durft dat niet langer, uit angst voor repercussies. Via haar muziek kan ze haar gevoelens over deze kwestie toch uiten, liet ze weten. Volgens haar zijn er tal van vrouwen die worstelen met de relatie met hun moeder, maar durven zij zich er niet over uit te spreken.