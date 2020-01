Passenger komt komend najaar weer naar Nederland

De 35-jarige zanger doet de hoofdstad aan tijdens zijn wereldtournee. Zo reist Passenger vanaf augustus door Europa en bezoekt hij daarna ook nog onder meer de Verenigde Staten. Vorig jaar stond hij nog op Paaspop en in 2018 ook al in een uitverkochte AFAS Live.

De singer-songwriter brak in 2012 door met zijn hit Let Her Go. Vorig jaar verscheen zijn tiende studioalbum Sometimes It’s Something, Sometimes It’s Nothing At All. De opbrengsten van de plaat gaan naar een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor daklozen in het Verenigd Koninkrijk.