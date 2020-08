Nikkie de Jager: het gaat elke dag iets beter...

Nikkie, beter bekend als NikkieTutorials, maakt van de gelegenheid gebruik om haar fans nogmaals te bedanken voor alle steunbetuigingen die ze kreeg. „Voordat we beginnen wil ik zeggen: bedankt voor al jullie lieve berichtjes, tweets, e-mails, alles. Ik wil jullie bedanken voor alle steun na mijn laatste video.”

De Nederlandse make-upartieste nam de video zondag op. „Het is zo raar, want de tijd vliegt letterlijk, maar tegelijkertijd zit je ook nog vast in de tijd, terwijl het al veertien dagen terug is. Het is echt een superraar gevoel.”

Tranen

Nikkie deelde vorige week haar eerste video sinds de overval. Daarin liet ze al weten dat het goed met haar gaat, hoewel ze haar tranen niet wist te bedwingen.

Bij de overval werden Nikkie en Dylan bedreigd met mogelijk een vuurwapen. De identiteit van de vier daders, die er met een onbekende buit vandoor gingen, is nog altijd niet bekend.