Familie EOTB-Dusty: ’Hij kan al staan en lopen’

„We kregen te horen dat onze zoon, ons broertje een zwaar ongeluk heeft gehad en met spoed naar het ziekenhuis gebracht werd”, deelt Dusty’s familie op Instagram. „De eerste dagen waren cruciaal. Je mocht geen extra bloedingen krijgen. Ook mocht je hersenkneuzing niet verder zwellen.”

Door de zwelling in zijn hersenen werd de realityster kunstmatig in coma gehouden. Ook onderging hij een zware hersenoperatie. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met Dusty. „Vandaag de dag kan Dusty al staan en lopen. Ook zegt hij soms kleine woordjes als ’ik hou van jou’ en knuffelt ons vaak. Hij schrijft af en toe ook en vraagt dan hoe het gaat met zijn opdrachten of school. Dit is voor ons superpositief, want dat betekent dat hij al nadenkt. Soms kunnen we nog geen contact met hem krijgen. Op dat soort momenten beseft hij even niet wat er aan de hand is.”

Dusty en zijn familie zijn dankbaar voor alle steun. „Hij kan alweer lezen maar niet goed reageren. Hij leest dan ook vaak op zijn telefoon de reacties en is blij om zoveel steun terug te zien. In het ziekenhuis houdt sociale media hem ook goed bezig. Hij wil zo snel mogelijk weer de oude worden en zijn volgers vermaken met leuke content.”