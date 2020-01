’Derde seizoen Netflix-serie Undercover in aantocht’

De actrice heeft een van de hoofdrollen in de serie. Op de vraag van Eva Jinek of er een derde seizoen komt, knikte Schaap bevestigend dat dit klopt. Netflix heeft over een derde seizoen nog niets bekendgemaakt.

Undercover vertelt over Ferry Bouman, een van de grootste XTC-producenten in de wereld. Hij heeft een fijn leven in zijn villa op de grens tussen België en Nederland. Dit comfortabele bestaan verandert echter drastisch wanneer twee undercoveragenten zijn territorium betreden om zo zijn leven te infiltreren en het netwerk op te rollen.