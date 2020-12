Charlène: van zwemkampioene tot punkprinses

Ⓒ Getty Images

Je zou het bijna vergeten, maar de immer spraakmakende PRINSES CHARLÈNE VAN MONACO leidde een heel ander leven voordat zij in het huwelijksbootje stapte met PRINS ALBERT en met hem een gezinnetje stichtte. Hoewel hun huwelijk al jarenlang de tongen los maakt, weet ze nu de ogen op zich te richten met een opmerkelijk kapsel, waarbij ze een deel van haar haren heeft afgeschoren. Ondanks dat ze in de loop der jaren regelmatig van haardos wisselde, is de aangetrouwde royal nooit eerder met zo’n punkkapsel gespot. Een terugblik van Charlène en haar (korte) coupes door de jaren heen.