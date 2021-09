Caitlyn Jenner verliest gouverneursverkiezingen dik

Jenner, vooral bekend als voormalig atleet en ouder van realitysterren Kylie en Kendall Jenner, kreeg 1,1 procent van de stemmen. Ruim twee derde van de kiezers vindt dat Newsom aan moet blijven als gouverneur, blijkt uit voorlopige resultaten. De definitieve uitslag wordt bekend op 22 oktober.

In april kondigde Jenner haar kandidatuur aan. Sinds dat moment is de Republikeinse verschillende keren in opspraak geraakt door uitspraken. Zo zegt de 71-jarige voor een grensmuur tussen de VS en Mexico te zijn, een paradepaardje van de voormalige president Donald Trump. Ook verklaarde ze dat transmeisjes wat haar betreft niet mee mogen doen aan de sportcompetities voor vrouwen op scholen. Jenner maakte in 2015 bekend dat ze transgender is. Door haar uitspraken over transmeisjes kon ze rekenen op veel kritiek vanuit de lhbti-gemeenschap.

Jenner is niet de eerste bekende Amerikaan die een gooi deed naar het Californische gouverneurschap. In 2003 kwam Republikein Arnold Schwarzenegger aan de macht. Hij nam toen het stokje over van de Democratische senator Gray Davis.