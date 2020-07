Chrissy Teigen toont borsten als bewijs

Bekijk ook: Chrissy Teigen kan eindelijk borstvullingen laten weghalen

„Mijn vrienden moeten voortdurend blijven bevestigen dat er geen woord aan gelogen is wanneer hen wordt gevraagd of mijn borstimplantaten zijn verwijderd”, zegt de vrouw van John Legend, terwijl ze haar gele bikinitopje omhoog houdt. „Hier zien jullie de littekens.”

En alsof dat niet genoeg bewijs is, postte Chrissy een paar minuten een – gecensureerde – foto van de ingreep. „Geloof me, haha”, schreef ze bij het kiekje dat vanuit de operatiekamer werd genomen.

Het model en kookboekenschrijfster vertelde in mei dat ze eindelijk kon doen wat ze al veel eerder had willen laten doen: haarborstvullingen verwijderen. „Ze zijn jarenlang goed voor me geweest, maar ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil een jurk in mijn maat dicht kunnen ritsen, op mijn buik kunnen liggen zonder oncomfortabel te zijn. Dat is het!”