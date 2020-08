Arjen Lubach schreef mee aan wereldhit, maar kreeg geen credits

Dane vraagt of hij Firestone mag draaien, omdat hij op internet gevonden heeft dat dat het desbetreffende nummer is. „Je schrijft in het boek dat je een liedje hebt gemaakt en dat is de grootste hit van 2014 geweest. Die is naar een Noorse producer gegaan. Je bent door een vriend genaaid, want je hebt er geen enkele credit voor gekregen terwijl je er aan mee hebt gewerkt”, verklaart Dane.

Lubach wil niet zeggen of het ook daadwerkelijk om dat nummer gaat. „Het verhaal in het boek, maar dat moet je maar lezen, is dat ik heb meegewerkt aan een liedje en dat er inderdaad een vriend is geweest die zonder mij daar in te kennen terwijl het bedoeld was voor ons gezamenlijke project, het nummer heeft verkocht aan iemand anders. Op een gegeven moment hoorde ik het op de radio ineens.”

De Zondag met Lubach-maker besloot er uiteindelijk niets mee te doen. „Het levert zoveel negatieve energie op. Mijn grootste wraak zou zijn dat ik ooit zelf nog een wereldhit schrijf. Karma-technisch geeft me dat veel meer voldoening.”

De presentator, theatermaker en schrijver laat in het boek tevens weten te gaan stoppen met zijn succesprogramma Zondag met Lubach (ZML).