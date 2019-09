Bibian Mentel: ’Wie zegt dat ik binnenkort doodga?’

Zoon Julian (wit shirt), dochters Annabella (wit jasje) en Laila (r. staand) en man Edwin (r.) zijn opgetogen als Bibian in haar rolstoel nog wat moves laat zien. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

In de eerste aflevering had Dancing with the Stars vorige zaterdag eigenlijk direct al een winnaar. Met haar gracieuze rolstoelwals wist de stralende Bibian Mentel zaal, jury, presentator en tv-kijkers tot tranen toe te roeren. Drie weken eerder was ze geopereerd nadat voor de elfde keer kanker was ontdekt. Met de dood op de hielen lééft ze. „Wie zegt dat ik er over twintig jaar niet meer ben?”