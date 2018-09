Courteney Cox op liefdesvakantie

Dat het serieus is tussen Courteney en Johnny, blijkt wel uit het feit dat Coco, de 9-jarige dochter van de actrice en haar ex David Arquette, er ook bij was.

Het drietal is afgelopen maandag gezien in Venetië. Ze maakten een gelukkige indruk.

In december vorig jaar gingen de eerste geruchten de ronde over een opbloeiende romance tussen de actrice en de muzikant.