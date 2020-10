GoT-schrijvers over koffiebeker: ik dacht dat het een grap was

„Ik kon het niet geloven. Toen we er de volgende dag een e-mail over kregen, dacht ik echt dat iemand een grap met ons uithaalde”, vertelt Benioff in het boek waar The Hollywood reporter inzage in kreeg. „Ik dacht ’er kan nooit een koffiebeker in dat shot zitten. Toen zag ik het op tv en dacht ik: hoe kon ik dat niet zien?”

Volgens Weiss hebben ze niet op de beker gelet, maar keken ze meer naar de gezichten van de acteurs in het shot. „Ik voelde me net een deelnemer aan een psychologisch experiment waarbij je de gorilla’s op de achtergrond niet voorbij ziet rennen omdat je de basketballen aan het tellen bent.”

De moderne technologie heeft er volgens Weiss voor gezorgd dat het shot online zo breed uitgemeten is. „Iedere productie heeft ooit wel zulke dingen gehad. In Braveheart zie je een lid van de crew, in Spartacus draagt een acteur een horloge. Maar nu kunnen mensen terugspoelen en praat iedereen er meteen op dat moment ook met elkaar over. Iemand zag de koffiebeker, spoelde terug en toen zag iedereen ’m.”