James Blunt kreeg scheurbuik door protestactie tegen vegans

De zanger, die bekendstaat om zijn gevatte reacties op Twitter, vertelt dat hij in de jaren 90 aan de universiteit van Bristol een van de weinige jongens in zijn jaar was. „Er waren iets van 170 meisjes en maar drie jongens, en al die meiden waren of vegetariër of vegan”, aldus James. „Dus uit principe besloot ik om carnivoor te worden en alleen op gehakt en kip met wat mayonaise te leven.”

Die beslissing viel echter niet helemaal goed. „Na zes tot acht weken werd ik nogal ziek en besloot ik naar de dokter te gaan en die zei ’ik denk dat je de symptomen van scheurbuik hebt.’” De dokter zei James dat hij toen iedere dag sinaasappelsap moest drinken, wat er vervolgens weer voor zorgde dat hij maagzuurproblemen kreeg.