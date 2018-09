Fabiënne de Vries onthult geslacht baby

Dat heeft de presentatrice donderdag gezegd in Koffietijd. Een dolgelukkige Fabiënne: "Ik vind het heel leuk dat het een meisje is."

Fabiënne, die bekend werd als VJ bij TMF, ging er eigenlijk vanuit dat zij in verwachting was van een jongetje. "Ik heb m'n hele leven een meisje gewild, maar sinds ik zwanger was maakte het me niet zo veel meer uit. Ik heb wel de hele tijd gedacht dat ik een jongen droeg, dus ik was best wel verbaasd dat het een meisje bleek te zijn."

Saillant detail: Vriend Mitchell verwacht momenteel niet alleen een kind met Fabiënne, maar ook met zijn ex...