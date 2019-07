Taylor Swift best verdienende ster van 2019

Taylor heeft haar riante inkomen vooral te danken aan haar lucratieve Reputation Stadium Tour. Het zal de zangeres deugd doen dat ze Kylie Jenner en Kanye West heeft afgetroefd. De realityster en de rapper staan met respectievelijk 170 miljoen en 150 miljoen aan inkomsten op de tweede en derde plek in de lijst. Swift staat niet bepaald op goede voet met de Jenner-Kardashian-clan. Taylor, Kanye en zijn vrouw Kim Kardashian ruzieden afgelopen jaren over clips en beledigende teksten.

Het is overigens niet de eerste keer dat Taylor de beroemde lijst van Forbes aanvoert. In 2016 was de zangeres ook al de best verdienende ster van het jaar.