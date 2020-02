Meg Ryan koopt miljoenen 'stulpje' in Montecito

Het huis beslaat zo'n 390 m2 en heeft 3 slaapkamers, 3 badkamers, een zwembad in de tuin, die is ingericht als een extra leefruimte buiten. Bij het terras buiten is een openhaard, een op maat gemaakte barbecue plus buitenkeuken en een spa waarin ze zich heerlijk kan terugtrekken terwijl ze geniet van het prachtige uitzicht op de bergen.

Het terrein is goed afgeschermd, wat iets te opdringerige fans op afstand houdt. Meg kan ook aan de slag met het plukken van fruit, want er staan meerdere fruit-en avocadobomen op haar landgoed. Mocht ze daarna een wijntje willen drinken om bij te komen, dan haalt ze die uit haar wijnkelder, waar ruim 300 flessen op de juiste temperatuur voor haar uitgestald staan.