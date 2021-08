Johnny de Mol schakelt Jeroen Pauw in voor nieuwe talkshow

Johnny de Mol, Jeroen Pauw Ⓒ William Rutten, Annemieke van der Togt

Het nieuwe liveprogramma dat Johnny de Mol in de vooravond voor SBS gaat maken, is een talkshow. Dat vertelde Patty Brard, die met Johnny heeft gesproken, zaterdagavond in Shownieuws.